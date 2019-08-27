У кінці серпня Україна перекриє небо над Чорним морем

Повітряний простір над Чорним морем в п'ятницю і суботу, 30 і 31 серпня, буде закрито для польотів авіації у зв'язку з небезпекою, пов'язаною з ракетними стрільбами, які раніше Міноборони вирішило зробити регулярними.

Про це йдеться в повідомленні інформаційного агентства Міністерства оборони "Армія Inform".

"30-31 серпня 2019 року на державному випробувальному полігоні Збройних Сил України "Алібей" в Одеській області пройдуть чергові ракетні стрільби. Відповідне попередження про закриття району для польотів авіації у зв’язку з небезпекою, пов’язаною з ракетними стрільбами, розміщене у системі NOTAM (Notice To Airmen)", - йдеться в ньому.

Зазначається, що квітня цього року у рамках випробування на полігоні вже проводили стрільби модернізованого ракетного комплексу "Вільха-М", а також комплексу крилатих протикорабельних ракет РК-360МЦ "Нептун".

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Україні пройшли міжнародні українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019".

У лютому Міноборони Грузії 5 днів закривало повітряний простір Тбілісі.