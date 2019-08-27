"Нефтегаз" планирует заплатить "Укрнефти" 17,3 млрд гривен за спорные 2 млрд куб. м газа

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" предлагает заложить в свой финансовый план намерение заплатить 17,3 млрд гривен крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" за спорные 2,062 млрд куб. м газа в 2019 году.

Об этом говорится в пояснительной записке к финансовому плану "Нефтегаза" на 2019 год, которой располагают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, проведение данной операции несущественно повлияет на денежный поток компании, но приведет к начислению дополнительных операционных расходов в сумме 17,3 млрд гривен.

"Отображено проведение операций по заключению компанией договоров купли-продажи (поставки) природного газа с ОАО "Укрнафта" в объеме 2,06 млрд куб. м и заключения с АО "Укртрансгаз" договора займа природного газа в объеме 2,06 млрд куб. м. В целом проведение указанной операции несущественно повлияло на денежный поток компании, однако привело к начислению прочих операционных расходов в сумме 17,3 млрд. При этом, поскольку по результатам запланированной операции ПАО "Укрнефть" получит прибыль в сумме 9,7 млрд., то компания отразила 50% от этой прибыли в сумме 4,8 млрд. в доходах от участия в капитале", - говорится в пояснительной записке.

Также "Нефтегаз" отмечает, что данная операция может быть осуществлена после утверждения ее Кабинетом Министров.

Как сообщали Українськi Новини, правление "Нефтегаза" решило вернуть "Укрнефти" спорные 2 млрд куб. м природного газа.

Акционеры "Укрнефти" на внеочередном собрании акционеров, назначенном на 28 марта, рассмотрят заключение с "Нефтегазом" договоров купли-продажи 4,062 млрд куб. м природного газа по формуле импортного паритета.

Полученные средства "Укрнефть" использует исключительно на полное погашение долгов перед госбюджетом, в том числе штрафных начислений.

До 2010 года НАК был обязан весь газ, который добывался "Укрнефтью", продавать населению по регулируемой Национальной комиссией госрегулирования энергетики цене.

"Укрнефть" в тот период отказывалась документально оформлять продажу этого газа, мотивируя сверхнизкой ценой продажи, которая не соответствовала рыночным параметрам.

Впоследствии украинские суды по искам "Укрнефти" обязали "Нефтегаз" этот газ вернуть.

По словам предправления "Нефтегаза" Андрея Коболева, НАК не имеет возможности физически передать этот газ, поскольку он уже бы потреблен населением.

Указанные 2 млрд куб. м газа, которые правление решило передать "Укрнефти", были добыты еще в 2006 году и есть решение Государственной исполнительной службы о передаче его "Укрнефти".

50%+1 акция "Укрнефти" принадлежит "Нефтегазу", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited, которые СМИ связывают с Игорем Коломойским.