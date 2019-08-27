В Киеве за замечание об окурке мужчина разгромил подъезд кувалдой и хотел взорвать гранату

В Днепровском районе Киева на пр. Навои 26 августа около 20:00 местный житель устроил погром парадного и угрожал взорвать прибывших полицейских. Об этом сообщает "Информатор".

Обошлось без пострадавших. Для разбирательства на место приехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Мужчине, который проживает в этом доме на четвертом этаже пятиэтажки, сделали замечание. Причиной этому стал окурок, который он выбросил. Обычный разговор перерос в конфликт.

Во время скандала мужчина бросил в женщину банку с краской и ведро. После этого он взял кувалду и начал громить все вокруг. Больше всего пострадал домофон и вход в парадное. Также на лестнице были разбиты стекла.

Когда прибыли правоохранители, то мужчина стоял на балконе четвертого этажа и угрожал бросить кувалду в толпу людей. Также он добавил, что если к квартире подойдут полицейские, то он взорвет гранату. Правоохранителям удалось задержать буйного жильца. Специалисты обследовали квартиру мужчины, но, по предварительной информации, опасных предметов не нашли.

Ранее мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице.