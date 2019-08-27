подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
ONLINE
27.08.19 11:00 Пресс-конференция по итогам Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019"

27 августа 2019, вторник, 10:19 132
Силовые структуры 2019-08-27T10:29:35+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело на Гладковского из-за недекларирования 1,3 млн гривен

НАБУ открыло дело на Гладковского из-за недекларирования 1,3 млн гривен

Олег Гладковский Фото: 112.ua
Олег Гладковский Фото: 112.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"НАБУ зарегистрировало уголовное производство", - сказал он.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Согласно фабуле дела, Гладковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в "Киевоблэнерго".

Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.

Как сообщали Українськi Новини, Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения.

Гладковский отдыхает с девушкой на элитном курорте Испании.

В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.

Больше новостей о: Уголовное дело Свинарчук НАБУ Олег Гладковский Незадекларированное имущество

Архив
Новости
В Киеве за замечение об окурке мужчина разгромил подъезд кувалдой и хотел взорвать гранату 11:22
Львовский губернатор Мальский назначил первым замом Лозинского 11:10
Суд в октябре рассмотрит апелляцию Генпрокуратуры на отказ арестовать имущество Ющенко 10:47
В Волынской области жительницы на конкурсе чуть не разорвали живого поросенка 10:46
Новые тарифы "Урзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации 10:42
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко 12:20
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко 12:20
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Экс-президент Украины рассказал, что не может уснуть без пистолета 12:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok