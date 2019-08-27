НАБУ открыло дело на Гладковского из-за недекларирования 1,3 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"НАБУ зарегистрировало уголовное производство", - сказал он.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Согласно фабуле дела, Гладковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в "Киевоблэнерго".

Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.

Как сообщали Українськi Новини, Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения.

Гладковский отдыхает с девушкой на элитном курорте Испании.

В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.