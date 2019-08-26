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26 серпня 2019, понеділок, 19:18 6
Космос 2019-08-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Сильні пожежі в "легких планети" - лісах Амазонії показали з космосу

Фото дня: Сильні пожежі в "легких планети" - лісах Амазонії показали з космосу

Пожежі в Амазонії. Фото: twitter.com/astro_luca
Пожежі в Амазонії. Фото: twitter.com/astro_luca

Італійський астронавт Лука Пармитано сфотографував з борту Міжнародної космічної станції дим від лісових пожеж в Амазонії, який простягається на тисячі кілометрів.

«Тягнеться на тисячі кілометрів дим від десятків лісових пожеж в Амазонії, викликаних діяльністю людини», — написав Пармитано в Twitter, прикріпивши кілька вражаючих знімків.

twitter.com/astro_lucaПожежі в Амазонії. Фото: twitter.com/astro_luca

Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/WAuHyBnlgt

— Luca Parmitano (@astro_luca) August 26, 2019

Тропічні ліси Амазонії часто називають "легенями планети", оскільки вони виробляють близько 20% кисню на планеті. Проте фахівець зі зміни клімату Джонатан Фолі повідомляє, що в дійсності мова йде про 5%.

60% площі амазонських лісів розташовані в Бразилії, 13% — в Перу, 10% — в Колумбії, решта — у сусідніх країнах Південної Америки. Вважається, що ліси поглинають до 25% вуглекислого газу з атмосфери.

Як повідомляли Українські Новини, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади. Раніше найсильніші пожежі в Греції було видно з Космосу.

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