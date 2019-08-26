Італійський астронавт Лука Пармитано сфотографував з борту Міжнародної космічної станції дим від лісових пожеж в Амазонії, який простягається на тисячі кілометрів.\r\n«Тягнеться на тисячі кілометрів дим від десятків лісових пожеж в Амазонії, викликаних діяльністю людини», — написав Пармитано в Twitter, прикріпивши кілька вражаючих знімків.\r\n\r\n\r\n\r\nПожежі в Амазонії. Фото: twitter.com\/astro_luca\r\nIl fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com\/WAuHyBnlgt\r\n— Luca Parmitano (@astro_luca) August 26, 2019\r\nТропічні ліси Амазонії часто називають "легенями планети", оскільки вони виробляють близько 20% кисню на планеті. Проте фахівець зі зміни клімату Джонатан Фолі повідомляє, що в дійсності мова йде про 5%.\r\n60% площі амазонських лісів розташовані в Бразилії, 13% — в Перу, 10% — в Колумбії, решта — у сусідніх країнах Південної Америки. Вважається, що ліси поглинають до 25% вуглекислого газу з атмосфери.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади. Раніше найсильніші пожежі в Греції було видно з Космосу.