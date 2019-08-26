Экс-президент Украины рассказал, что не может уснуть без пистолета

Бывший Президент (1991-1994) Леонид Кравчук рассказал, что перед тем как ложиться спать всегда кладет рядом с собой пистолет.\r\nОб этом он сказал в интервью телеканалу Newsone, передают Українськi Новини.\r\n"Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть", - сказал Кравчук.\r\nОн отметил, что засыпать, когда рядом пистолет, ему спокойнее.\r\nРанее адвокат бывшего Президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявлял, что Кравчук согласился свидетельствовать в суде в его защиту.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кравчук встретился с советником Рейгана, которого не видел 28 лет.\r\n