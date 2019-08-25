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25 августа 2019, воскресенье, 18:23 24
Силовые структуры 2019-08-25T18:25:49+03:00
Українські Новини
На блокпосту в Мариуполе стреляли: пьяный водитель пытался прорваться через КПП

На блокпосту в Мариуполе стреляли: пьяный водитель пытался прорваться через КПП

Мариуполь. Скриншот видео
Мариуполь. Скриншот видео "Військове телебачення"

Сотрудники Национальной гвардии задержали пьяного водителя, который попытался прорваться через блокпост на восточной окраине Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Во время несения службы на блокпосту, который расположен на восточной окраине г. Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя. Нарушая требования военного наряда, гражданин К. пытался избежать ответственности и прорваться через блокпост на транспортном средстве", - сказано в сообщении.

Нацгвардейцы использовали оружие: сначала для предупредительного выстрела, на который водитель не отреагировал, затем открыли огонь по колесам.

"Гражданина К. задержали и предоставили ему домедицинскую помощь в связи с травмированием, а на место происшествия были вызваны следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь", - добавили в штабе.

Напомним, украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.

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