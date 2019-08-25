На блокпосту в Мариуполе стреляли: пьяный водитель пытался прорваться через КПП

Сотрудники Национальной гвардии задержали пьяного водителя, который попытался прорваться через блокпост на восточной окраине Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Во время несения службы на блокпосту, который расположен на восточной окраине г. Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя. Нарушая требования военного наряда, гражданин К. пытался избежать ответственности и прорваться через блокпост на транспортном средстве", - сказано в сообщении.

Нацгвардейцы использовали оружие: сначала для предупредительного выстрела, на который водитель не отреагировал, затем открыли огонь по колесам.

"Гражданина К. задержали и предоставили ему домедицинскую помощь в связи с травмированием, а на место происшествия были вызваны следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь", - добавили в штабе.

Напомним, украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.