Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, возглавившая ранее рейтинг лучших дзюдоисток мира, выиграла золото в весовой категории до 48 кг на чемпионате мира в Токио.\r\nОб этом сообщает Sport.ua.\r\nВ финале украинка оказалась сильнее японки Фуны Тонаки, победив за счет приема вазари, который она провела в самом начале поединка. Таким образом, Белодед стала двухкратной чемпионкой мира.\r\n\r\nНа пути в финал она одолела Катарину Косту из Португалии, Сариуну Цижипову из команды беженцев, испанку Лауру Мартинес и Мунхабатин Уранцецег из Монголии.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинка завоевала золото и стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо.\r\nТакже украинские дзюдоисты Билодид и Зантарая выиграли "золото" на Европейских играх-2019.