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25 августа 2019, воскресенье, 17:56 24
Спорт 2019-08-25T18:04:59+03:00
Українські Новини
Видео дня: 18-летняя украинка Билодид стала двухкратной чемпионкой мира по дзюдо

Видео дня: 18-летняя украинка Билодид стала двухкратной чемпионкой мира по дзюдо

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, возглавившая ранее рейтинг лучших дзюдоисток мира, выиграла золото в весовой категории до 48 кг на чемпионате мира в Токио.

Об этом сообщает Sport.ua.

В финале украинка оказалась сильнее японки Фуны Тонаки, победив за счет приема вазари, который она провела в самом начале поединка. Таким образом, Белодед стала двухкратной чемпионкой мира.

На пути в финал она одолела Катарину Косту из Португалии, Сариуну Цижипову из команды беженцев, испанку Лауру Мартинес и Мунхабатин Уранцецег из Монголии.

Как сообщали Українські Новини, украинка завоевала золото и стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо.

Также украинские дзюдоисты Билодид и Зантарая выиграли "золото" на Европейских играх-2019.

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