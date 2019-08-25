У Дніпрі грабіжник поранив у ногу підполковника поліції

Поліцейський отримав поранення під час затримання грабіжника в Дніпрі.\r\nПро це йдеться в повідомленні відділу комунікації Національної поліції в Дніпропетровській області, передають Українські Новини.\r\n"25 серпня в поліцію надійшов виклик про вчинення грабежу на території Індустріального району Дніпра. Невідомий зірвав золотий ланцюжок з шиї дівчини і побіг в напрямку Слобідського проспекту. Володіючи оперативною інформацією про зазначений злочин, заступник начальника Індустріального відділення поліції Володимир Галушко помітив підозрюваного. При спробі його затримати зловмисник почав стрілянину в бік поліцейського. З пораненням ноги Володимира доставили в лікарню ", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, 28-річного підозрюваного в пограбуванні і замаху на життя підполковника поліції затримали патрульні.\r\nЧоловік переховувався у власній квартирі.\r\nПід час відпрацювання території скоєння злочину патрульні виявили речові докази, а саме: дві гільзи, золотий хрестик постраждалої дівчини і пістолет травматичної дії.\r\nЗа фактом посягання на життя співробітника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.\r\nПідозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК.\r\nФото: Нацполиция Дніпропетровської області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національна поліція розслідує загибель 2 людей в результаті вибуху 2 гранат в Івано-Франківську.