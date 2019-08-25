У Дніпрі грабіжник поранив у ногу підполковника поліції

Поліцейський отримав поранення під час затримання грабіжника в Дніпрі.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації Національної поліції в Дніпропетровській області, передають Українські Новини.

"25 серпня в поліцію надійшов виклик про вчинення грабежу на території Індустріального району Дніпра. Невідомий зірвав золотий ланцюжок з шиї дівчини і побіг в напрямку Слобідського проспекту. Володіючи оперативною інформацією про зазначений злочин, заступник начальника Індустріального відділення поліції Володимир Галушко помітив підозрюваного. При спробі його затримати зловмисник почав стрілянину в бік поліцейського. З пораненням ноги Володимира доставили в лікарню ", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, 28-річного підозрюваного в пограбуванні і замаху на життя підполковника поліції затримали патрульні.

Чоловік переховувався у власній квартирі.

Під час відпрацювання території скоєння злочину патрульні виявили речові докази, а саме: дві гільзи, золотий хрестик постраждалої дівчини і пістолет травматичної дії.

За фактом посягання на життя співробітника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК.

Фото: Нацполиция Дніпропетровської області.

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