Елизавета Вторая пожаловалась, что Трамп испортил ей лужайку перед дворцом

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон. Об этом сообщает Daily Mail 25 августа.

Как выяснилось, в первый день визита Трампа вертолет, в котором находились глава США и его жена Меланья, приземлился напротив дворца, а рядом с ним совершил посадку и вертолет сопровождающих лиц. После этого президент посетил резиденцию посла США в Великобритании и вернулся назад на вертолете, который снова посадили на газон у дворца.

"Иди и посмотри на мою лужайку. Она испорчена", - в шутку сказала Елизавета II.

Как сообщали Українські Новини, королева Великобритании Елизавета ІІ поздравила Зеленского с Днем независимости.

Трамп оговорился, заявив, что Елизавета II впервые за 70 лет осмотрела почетный караул, а СМИ писали, что Трамп опоздал на встречу с королевой Великобритании. Однако сам Трамп заявил, что прибыл на прием к Елизавете II на 15 минут раньше и ждал вместе с женой.

Также Елизавета II решила прекратить водить автомобиль.