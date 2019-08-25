підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
25 серпня 2019, неділя, 13:23 14
Європа 2019-08-25T15:15:01+03:00
Українські Новини
Єлизавета Друга поскаржилася, що Трамп зіпсував їй галявину перед палацом

Єлизавета Друга поскаржилася, що Трамп зіпсував їй галявину перед палацом

Королева Великобританії Єлизавета II поскаржилася прем'єр-міністру Австралії Скотту Моррісону на президента США Дональда Трампа, який зіпсував її газон. Про це повідомляє Daily Mail 25 серпня.

Як з'ясувалося, в перший день візиту Трампа вертоліт, в якому знаходилися глава США і його дружина Меланія, приземлився навпроти палацу, а поруч з ним здійснив посадку вертоліт супроводжуючих осіб. Після цього президент відвідав резиденцію посла США у Великобританії і повернувся назад на вертольоті, який знову посадили на газон біля палацу.

"Іди і подивись на мою галявину. Вона зіпсована", - жартома сказала Єлизавета II.

Як повідомляли Українські Новини, королева Великобританії Єлизавета ІІ привітала Зеленського з Днем незалежності.

Трамп обмовився, заявивши, що Єлизавета II вперше за 70 років оглянула почесний караул, а ЗМІ писали, що Трамп запізнився на зустріч з королевою Великобританії. Однак сам Трамп заявив, що прибув на прийом до Єлизавети II на 15 хвилин раніше і чекав разом з дружиною.

Також Єлизавета II вирішила припинити водити автомобіль.
Архів
Новини
Пістолет. Фото: Нацполиция Дніпропетровської області.
У Дніпрі грабіжник поранив у ногу підполковника поліції 14:44
На Донбасі загинув український військовий, є поранені 14:15
Трамп заявив, що Путіна може запросити на наступний саміт G7 13:56
Єлизавета Друга поскаржилася, що Трамп зіпсував їй галявину перед палацом 13:23
У Кривому Розі пожежа знищила храм князів Бориса і Гліба 12:53
більше новин
"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко 13:26
Кличко привітав Україну з Днем Незалежності 16:18
Мінфін і МВС будуть боротися з ухиленням від сплати роздрібного акцизу 12:01
У порту "Південний" зафіксовано небезпечний зсув причалів, – ЗМІ 17:31
"Роттердам+" не передбачає доставку вугілля з Роттердама, - Ріккетс 15:31
більше новин
Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України 10:41
Трамп через держсекретаря привітав Україну з Днем незалежності 11:52
Медики зафіксували першу смерть від невідомої хвороби, яку пов'язують з вейпінгом 23:48
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною 12:26
Перед Днем незалежності Порошенко повернувся з п'ятиденної риболовлі в Норвегії 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok