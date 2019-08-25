Єлизавета Друга поскаржилася, що Трамп зіпсував їй галявину перед палацом

Королева Великобританії Єлизавета II поскаржилася прем'єр-міністру Австралії Скотту Моррісону на президента США Дональда Трампа, який зіпсував її газон. Про це повідомляє Daily Mail 25 серпня.

Як з'ясувалося, в перший день візиту Трампа вертоліт, в якому знаходилися глава США і його дружина Меланія, приземлився навпроти палацу, а поруч з ним здійснив посадку вертоліт супроводжуючих осіб. Після цього президент відвідав резиденцію посла США у Великобританії і повернувся назад на вертольоті, який знову посадили на газон біля палацу.

"Іди і подивись на мою галявину. Вона зіпсована", - жартома сказала Єлизавета II.

Як повідомляли Українські Новини, королева Великобританії Єлизавета ІІ привітала Зеленського з Днем незалежності.

Трамп обмовився, заявивши, що Єлизавета II вперше за 70 років оглянула почесний караул, а ЗМІ писали, що Трамп запізнився на зустріч з королевою Великобританії. Однак сам Трамп заявив, що прибув на прийом до Єлизавети II на 15 хвилин раніше і чекав разом з дружиною.

Також Єлизавета II вирішила припинити водити автомобіль.