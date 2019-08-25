Россия начала разрабатывать ракеты средней и малой дальности из-за испытания ракеты США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности в ответ на испытания Соединенными Штатами Америки крылатой ракеты, которая ранее была запрещена отмененным Договором о ликвидации ракет малой и средней дальности. В то же время Путин отметил, что Россия не будет размещать ракеты пока этого не сделают Соединенные Штаты Америки, сообщает ТАСС мРоссия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства, – заявил Путин.

Он также добавил, что РФ разочарована испытаниями в США ракеты, которая когда-то была запрещена ДРСМД, поскольку ее разработка началась задолго до выхода Вашингтона из этого договора.

"Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности", – сказал он.

Путин отметил, что США очень быстро испытали ракету, которая ранее подвергалась запрету в рамках ДРСМД.

Напомним, что на заседании Совбеза ООН Россия и США обвинили друг друга в гонке вооружений.

Также в прошлом году сообщалось, что Трамп намерен обсудить гонку вооружений с РФ и Китаем.