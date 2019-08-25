Росія почала розробляти ракети середньої і малої дальності через випробування ракети США

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності у відповідь на випробування Сполученими Штатами Америки крилатої ракети, яка раніше була заборонена скасованим Договором про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. У той же час Путін зазначив, що Росія не буде розміщувати ракети поки цього не зроблять Сполучені Штати Америки, повідомляє ТАСС.

"Росія не буде розміщувати ракет, а ми будемо, звичайно, працювати над такими системами середньої дальності і меншої дальності, до тих пір поки в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва", – заявив Путін.

Він також додав, що РФ розчарована випробуваннями в США ракети, яка колись була заборонена ДРСМД, оскільки її розробка почалася задовго до виходу Вашингтона з цього договору.

"Я можу сказати, що ми розчаровані тим, що бачимо. Безумовно, випробування ракети середньої дальності наземного базування, що, природно, суперечить Договору про ракети середньої і меншої дальності, загострює ситуацію взагалі в сфері безпеки в світі і в Європі зокрема", – сказав він.

Путін зазначив, що США дуже швидко випробувала ракету, яка раніше піддавалася заборони в рамках ДРСМД.

Нагадаємо, що на засіданні Радбезу ООН Росія і США звинуватили один одного в гонці озброєнь.

Також у минулому році повідомлялося, що Трамп має намір обговорити гонку озброєнь з РФ і Китаєм.