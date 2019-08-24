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24 августа 2019, суббота, 21:45 168
Происшествия 2019-08-24T21:49:37+03:00
Українські Новини
На Закарпатье местный супермаркет взорвали из РПГ

На Закарпатье местный супермаркет взорвали из РПГ

Иллюстративное фото. Фото: dp.npu.gov.ua
Иллюстративное фото. Фото: dp.npu.gov.ua

В субботу, 24 августа около 4:20 часов ночи в милицию поступило сообщение из села Ганичи, что на Тячевщине, о том, что местный житель услышал взрыв.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на Главное управление национальной полиции Закарпатья, на место выехала следственно-оперативаня группа, которая установила, что неизвестный осуществила выстрел, предварительно из РПГ, в дверь центрального входа супермаркета.

От взрыва были повреждены двери и часть имущества в середине.

На месте работают эксперты.

Предварительная правовая квалификация ч.2 статьи 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, под Ивано-Франковском в День независимости прогремел взрыв, есть погибшие.

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