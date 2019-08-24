Под Одессой полыхал развлекательный центр

В День независимости, 24 августа, в Черноморске под Одессой горит развлекательный центр TU:SE.\r\nОб этом сообщает очевидцы в Facebook, пишет VGORODE.UA.\r\nСообщается, что горит третий этаж здания. На нем располагался детский игровой центр Tusik. По словам местных жителей в детской комнате много игрушек и локаций с пластиком. \r\nПожарные машины с трудом проехали к зданию, так как проезд был перегорожен припаркованными автомобилями.\r\nИнформации о причинах пожара и о наличии пострадавших пока нет.\r\n\r\nКак сообщили в ГСЧС, там горит двухэтажная пристройка к зданию коммунального предприятия "Радуга", в которой располагается несколько организаций, в том числе караоке-клуб TU:SE.\r\nОгонь охватил 500 квадратных метров.\r\nВ 14.20 пожар потушили, пострадавших нет.\r\nСтала известна причина возгорания. Огонь возник из-за неисправности вытяжки в печи ресторана, сообщило издание УСИ сообщил заместитель городского головы Игорь Лубковский.\r\n\r\nОн рассказал, что утром в частном ресторане предположительно были закинуты угли в печку, вытяжка дала трещину и огонь распространился на крышу этого заведения.\r\n