подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 августа 2019, суббота, 16:14 91
Происшествия 2019-08-24T16:17:14+03:00
Українські Новини
Под Одессой полыхал развлекательный центр

Под Одессой полыхал развлекательный центр

В День независимости, 24 августа, в Черноморске под Одессой горит развлекательный центр TU:SE.

Об этом сообщает очевидцы в Facebook, пишет VGORODE.UA.

Сообщается, что горит третий этаж здания. На нем располагался детский игровой центр Tusik. По словам местных жителей в детской комнате много игрушек и локаций с пластиком. 

Пожарные машины с трудом проехали к зданию, так как проезд был перегорожен припаркованными автомобилями.

Информации о причинах пожара и о наличии пострадавших пока нет.

Как сообщили в ГСЧС, там горит двухэтажная пристройка к зданию коммунального предприятия "Радуга", в которой располагается несколько организаций, в том числе караоке-клуб TU:SE.

Огонь охватил 500 квадратных метров.

В 14.20 пожар потушили, пострадавших нет.

Стала известна причина возгорания. Огонь возник из-за неисправности вытяжки в печи ресторана, сообщило издание УСИ сообщил заместитель городского головы Игорь Лубковский.

Он рассказал, что утром в частном ресторане предположительно были закинуты угли в печку, вытяжка дала трещину и огонь распространился на крышу этого заведения.

Больше новостей о: День независимости Пожар ТРЦ Черноморск пожар в торговом центре

Архив
Новости
G7 рассмотрит вопрос Украины на саммите во Франции 16:44
В День Независимости представители Оппозиционной платформы – За життя приняли участие в благодарственном молебне за Украину 16:34
Кличко поздравил Украину с Днем Независимости 16:18
В Черноморске пылает детский развлекательный центр Тusik Фото: usionline.com
Под Одессой полыхал развлекательный центр 16:14
Волкер рассказал о планах встретиться с Сурковым по обмену плеными 15:45
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
К концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг: прогноз экономистов 09:01
БПЛА Akıncı относится к новому
"Укроборонпром" показал будущий украинско-турецкий беспилотник 09:06
Дело НАБУ по "Роттердам+" необоснованное и бесперспективное, - Москаль 11:59
Гривна рухнула на межбанке перед Днем независимости 18:21
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета 14:38
28-метровый флаг в Одессе. Фото:
Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов 21:43
Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря 17:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok