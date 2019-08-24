Под Одессой полыхал развлекательный центр

В День независимости, 24 августа, в Черноморске под Одессой горит развлекательный центр TU:SE.

Об этом сообщает очевидцы в Facebook, пишет VGORODE.UA.

Сообщается, что горит третий этаж здания. На нем располагался детский игровой центр Tusik. По словам местных жителей в детской комнате много игрушек и локаций с пластиком.

Пожарные машины с трудом проехали к зданию, так как проезд был перегорожен припаркованными автомобилями.

Информации о причинах пожара и о наличии пострадавших пока нет.

Как сообщили в ГСЧС, там горит двухэтажная пристройка к зданию коммунального предприятия "Радуга", в которой располагается несколько организаций, в том числе караоке-клуб TU:SE.

Огонь охватил 500 квадратных метров.

В 14.20 пожар потушили, пострадавших нет.

Стала известна причина возгорания. Огонь возник из-за неисправности вытяжки в печи ресторана, сообщило издание УСИ сообщил заместитель городского головы Игорь Лубковский.

Он рассказал, что утром в частном ресторане предположительно были закинуты угли в печку, вытяжка дала трещину и огонь распространился на крышу этого заведения.