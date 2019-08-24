Тянули "кравчучки" и ходили в "мальвинах": Зеленский напомнил, как жили украинцы на заре независимости

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи ко Дню независимости, которую он произнес во время Шествия достоинства на Майдане незалежности, напомнил о наиболее знаменательных моментахи вехах, которые прожила Украина за 28 лет своей независимости, передают Українські Новини.

"Прошло 28 лет. 28 разных лет. Сложных, бурных, тернистых, но - общих. И все эти годы мы пережили вместе. По всей стране. По всей стране мы тянули кравчучки, нарезали купоны и смотрели, как "Богатые тоже плачут". По всей стране были ваучеры, ходили в "Мальвина", а те, кому повезло, - с пейджерами.

По всей стране прыгали на рекордную высоту - 6 метров 14 сантиметров.

Первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на олимпийском пьедестале в Атланте, когда вверх поднимался украинский флаг.

По всей стране заставляли дрожать грандов европейского футбола. Когда Лужный из Львова получал пас от Головко из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот - на киевлянина Шевченко ... Тогда "гол" звучало от Ужгорода до Луганска.

По всей стране, от Донецка до Карпат, мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком и радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало "Ще не вмерла ..."

По всей стране стояли в очереди в первый Макдональдс и слушали "Танец пингвина" от Кузьмы. Ждали Армагеддона с наступлением 2000 и радовались утром, что его пережили.

По всей стране мы покорили Европу "Дикими танцами" и отстояли демократический выбор в 2004-м. По всей стране молились за моряков "Фаины" в плену сомалийских пиратов и плакали горняками на шахте Засядько.

По всей стране радовались, когда на кого-то падал венок.

Пытались успеть к Евро-2012 и всей страной не понимали: как можно было не увидеть гол в ворота Англии?

Это были разные годы. Непростые, но теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что до определенного момента - беззаботные. Ведь потом наступил 2014 год.

Сначала всей страной мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок. А кое-кто не побоялся и снайперских пуль.

Тогда по всей стране мы узнали, что Сотня может быть Небесной.

А потом на нашу землю пришла война. Которую мы встретили по всей стране.

И здесь "всей страной" - это уже не просто художественный прием. Потому что мы - в прямом смысле слова - всей страной собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры.

По всей стране, в Интернете и у телеэкранов, были прикованы к новостям с востока. Новостей, где остальные слова теряла смысл, а перед глазами были только названия населенных пунктов и количество погибших героев.

Как это ни парадоксально, но мы родились второй раз. Как страна и как общество. Объединились и сплотились", - сказал в речи Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве прошло официальное Шествие достоинства, на котором произнес торжественную речь Президент, а также выступила Тина Кароль.

Также в День независимости Президент Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, который ежегодно будет отмечаться 29 августа.