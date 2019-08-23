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23 августа 2019, пятница, 18:31 98
Силовые структуры 2019-08-23T20:15:01+03:00
Українські Новини
Ранение из огнестрельного оружия бойца Нацгвардии: полиция задержала подозреваемых

Ранение из огнестрельного оружия бойца Нацгвардии: полиция задержала подозреваемых

Национальная полиция задержала двух подозреваемых в избиении и ранении из огнестрельного оружия бойца Национальной гвардии в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські Новини.

В июне 22-летний военнослужащий Южного территориального управления Нацгвардии, находясь в ежегодном отпуске в Запорожье с друзьями, около полуночи нашел мобильный телефон.

Он звонил на имеющиеся в телефоне номера и таким образом установил владелицу.

В это время к нему подошли трое неизвестных, двое начали словесно унижать парня, а затем - бить.

Военный попытался избежать дальнейшего продолжения конфликта и покинуть место происшествия, но получил выстрел в спину, потом - в ноги.
Медики диагностировали тяжелые телесные повреждения в виде проникающего огнестрельного ранения грудной клетки справа, ранения легких, правой голени, ушиб головы.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Полиция установила, что к нападению на военнослужащего причастны жители Запорожья в возрасте 22 и 25 лет, последний - сын бывшего полицейского Главного управления областной полиции.

Правоохранители установили, что подозреваемые скрываются - постоянно меняют место пребывания, избегают общения по мобильному телефону.

22-летнему фигуранту дела заочно объявили о подозрении в хулиганстве, а 25-летнему сообщнику - в хулиганстве и избиении бойца Нацгвардии.

По данным полиции, неизвестные пытались спрятаться в Мелитополе, были готовы к быстрому организованному уходу и сопротивлению.

Подозреваемых задержали при содействии спецподразделения КОРД.

У одного из них обнаружили и изъяли незарегистрированное помповое ружье.
Владельца устройства для отстрела резиновых пуль травматического действия, из которого стреляли в бойца, еще не установили.

Нападавшие помещены в изолятор временного содержания.

Как сообщали Українські Новини, сотрудник Нацполиции госпитализирован 19 августа в результате полученного на станции метро "Имени А.С. Масельского" ножевого ранения от подозреваемого в хулиганстве в Харькове.

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