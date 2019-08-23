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23 августа 2019, пятница, 15:50 67
Судебная власть 2019-08-23T16:20:38+03:00
Українські Новини
Суд обязал НАБУ открыть дело против шефа Грымчака

Суд обязал НАБУ открыть дело против шефа Грымчака

Вадим Черныш.
Вадим Черныш.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба председателя общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) на бездеятельность детективов НАБУ.

Истец сообщил, что 2 августа он подал в НАБУ заявление об уголовном правонарушении Черныша по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

При этом дело НАБУ не открыло.

19 августа суд рассмотрел иск председателя общественного совета при МВОТ и обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, указанные в поданном заявлении и начать расследование.

Как сообщали Українськi Новини, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его "помощника" по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.

Также замминистра Грымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш.

Больше новостей о: НАБУ Вадим Черныш Соломенский районный суд Киева

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