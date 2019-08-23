Суд обязал НАБУ открыть дело против шефа Грымчака

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nВ суд поступила жалоба председателя общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) на бездеятельность детективов НАБУ.\r\nИстец сообщил, что 2 августа он подал в НАБУ заявление об уголовном правонарушении Черныша по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.\r\nПри этом дело НАБУ не открыло.\r\n19 августа суд рассмотрел иск председателя общественного совета при МВОТ и обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, указанные в поданном заявлении и начать расследование.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его "помощника" по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.\r\nТакже замминистра Грымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш.