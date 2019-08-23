В польских Татрах 140 туристов сильно пострадали от ударов молний, есть погибшие

Около 140 человек пострадали от ударов молний в горном массиве Гевонт в польских Татрах. Об этом сообщает TVP3 Krakow.

Помощь получили около 140 человек, госпитализированы 56 человек. Из них 34 туриста, которые более всего пострадали, остаются в больницах. Погибли - двое 10-летних детей и две женщины 46 и 24 лет. Они приехали в Татры из разных регионов Польши с целью туризма. Чешские СМИ сообщили, что на чешской стороне гор погиб один турист.

Также отмечается, что многие пострадавшие в тяжелом состоянии - у них переломы, внутренние травмы и ожоги. Несколько пострадавших уже прооперировали.

Отметим, вчера днем ​​Татры накрыла сильная гроза. По данным горноспасательной службы, молнии ударяли в основном в горный массив Гевонт. По словам одного из очевидцев бури, после удара молний в воздух подлетали камни размером с кулак и больше.

Также сообщается, что спасатели продолжают поиски пострадавших, поскольку местные отели сообщили, что к ним не вернулись 16 туристов. Из них удалось найти только 9 человек.

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