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  • В польських Татрах 140 туристів сильно постраждали від ударів блискавок, є загиблі
23 серпня 2019, пʼятниця, 13:55 32
Події 2019-08-23T16:45:02+03:00
Українські Новини
В польських Татрах 140 туристів сильно постраждали від ударів блискавок, є загиблі

В польських Татрах 140 туристів сильно постраждали від ударів блискавок, є загиблі

Близько 140 людей постраждали від ударів блискавок у гірському масиві Гєвонт в польських Татрах. Про це повідомляє TVP3 Krakow.

Допомогу отримали близько 140 осіб, госпіталізовано 56 осіб. З них 34 туриста, які найбільше постраждали, залишаються в лікарнях. Загинули двоє 10-річних дітей і дві жінки 46 і 24 років. Вони приїхали в Татри з різних регіонів Польщі з метою туризму. Чеські ЗМІ повідомили, що на чеській стороні гір загинув один турист.

Також наголошується, що багато постраждалих у важкому стані - у них переломи, внутрішні травми та опіки. Кілька постраждалих вже прооперували.

Відзначимо, вчора вдень Татри накрила сильна гроза. За даними рятувальної служби, блискавки били в основному в гірський масив Гевонт. За словами одного з очевидців бурі, після удару блискавок підлітали в повітря каміння розміром з кулак і більше.

Також повідомляється, що рятувальники продовжують пошуки потерпілих, оскільки місцеві готелі повідомили, що до них не повернулися 16 туристів. З них вдалося знайти лише 9 осіб.

Нагадаємо, якщо гроза застала зненацька: як діяти в різних умовах.

Раніше харківські вчені придумали, як попереджати людей про смертоносних блискавках.

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