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22 августа 2019, четверг, 18:51 173
Общество 2019-08-22T19:03:31+03:00
Українські Новини
Гимнастка Ризатдинова рассталась со скандальным Онищенко

Гимнастка Ризатдинова рассталась со скандальным Онищенко

Ризатдинова и Онищенко с сыном. Фото: Страна
Ризатдинова и Онищенко с сыном. Фото: Страна

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова развелась с экс-нардепом миллионером Александром Онищенко. Эту информацию подтвердила сама гимнастка. Об этом сообщает JetSeller.

"Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте "Танцы со звездами". Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада. Еще в прошлом году я много путешествовала, выступала с мастер-классами в разных странах, а сейчас мне очень хочется быть побольше в Киеве и реализовать себя в других направлениях", - отметила она.

Анна Ризатдинова развелась с экс-нардепом миллионером Александром ОнищенкоАнна Ризатдинова развелась с экс-нардепом миллионером Александром Онищенко. Фото: КП в Украине

Добавим, что Ризатдинова и Онищенко имеют общего сына.

Как сообщали Українські Новини, САП передала в суд обвинение против беглого депутата Онищенко. Также беглый Онищенко снял дом рядом с виллой Порошенко в Испании.

Также скандальный беглый Онищенко хотел баллотироваться в депутаты, но ЦИК ему отказал.

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