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22 августа 2019, четверг, 17:46 17
Общество 2019-08-22T17:47:11+03:00
Українські Новини
Фуникулер на Почтовой площади не откроют ко Дню Независимости

Фуникулер на Почтовой площади не откроют ко Дню Независимости

Киевский фуникулер. Фото: life.bodo.ua
Киевский фуникулер. Фото: life.bodo.ua

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" закрыло фуникулер, который должны были открыть 23 августа ко Дню Независимости на неопределенный срок в связи с техническим осмотром и ремонтом. Об этом говорится в сообщении "Киевпастранс", передают Українські Новини.

"Фуникулер закрыт на ежегодный технический осмотр. После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценки специалистов этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию", - говорится в нем. 

О дне завершения регламентных работ КП сообщит дополнительно.

Кроме того, в "Киевпастранс" напомнили, что во время ежегодных регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, а также, был проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.

КП приносит извинения за временный неудобства.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта 2019 года Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реставрации фуникулера за 363,2 млн гривен. Согласно проекту реставрации, длительность ремонтных работ составит 7 месяцев, а общая стоимость 363,2 млн гривен. В том числе на строительные работы будет выделено 46,8 млн гривен, на оборудование – 241,8 млн гривен.

 

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