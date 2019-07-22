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22 июля 2019, понедельник, 11:23 130
Общество 2019-07-22T11:28:14+03:00
Українські Новини
В Киеве до Дня независимости закрыли фуникулер

В Киеве до Дня независимости закрыли фуникулер

Киевский фуникулер
Киевский фуникулер

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" остановил работу фуникулера до 23 августа в связи с техническим осмотром и ремонтом.

Об этом говорится в сообщении "Киевпастранс", передают Українські Новини.

"Предприятие проведет плановый осмотр фуникулера и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей. Также запланировано обновить и заменить настилы пола и потолка, средства связи", - сказано в сообщении.

Фуникулер будет закрыт с 22 июля, а откроют его накануне Дня независимости - 23 августа. 

Как сообщали Українські Новини, в марте Киевская городская государственная администрация утвердила проект реставрации фуникулера за 363,2 млн гривен. В том числе на строительные работы будет выделено 46,8 млн гривен, на оборудование – 241,8 млн гривен.

Согласно проекту реставрации, длительность ремонтных работ составит 7 месяцев.

Финансирование расходов, связанных с реставрацией, будет выполнено за счет средств бюджета Киева в соответствии показателями Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.

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