Фунікулер на Поштовій площі не відкриють до Дня Незалежності

Комунальне підприємство "Київпастранс" закрило фунікулер, який повинні були відкрити 23 серпня до Дня Незалежності. Про це йдеться в повідомленні "Київпастранс", передають Українські Новини.\r\n"Фунікулер закриють на щорічний технічний огляд. Після випробувального навантаження витяжка троса перевищила допустиму норму. Згідно експертної оцінки фахівців це питання потребує додаткової уваги і часу на корекцію", - йдеться у ньому.\r\nПро день завершення регламентних робіт КП повідомить додатково.\r\nКрім того, "Київпастранс" нагадали, що під час щорічних регламентних робіт оновлені засоби зв'язку, настили підлоги і стелі, а також, був проведений ремонт тягових двигунів, коліс, гальм, пантографів.\r\nКП приносить вибачення за тимчасове незручності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 березня 2019 року Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проект реставрації фунікулера за 363,2 млн гривень. Згідно з проектом реставрації, тривалість ремонтних робіт складатиме 7 місяців, а загальна вартість 363,2 млн гривень. У тому числі на будівельні роботи буде виділено 46,8 млн гривень, на обладнання - 241,8 млн гривень.