Ціни на десяток яєць перевалили за 14 гривень в липні

У липні середні споживчі ціни на яйця підвищилися на 15%, або на 1,88 гривні, до 14,35 гривні за 10 штук порівняно з червнем.\r\nПро це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайвищі середні ціни зафіксовані в Харківській області - 18,05 гривні\/10 штук, а найнижчі - у Полтавській області - 11,69 гривні\/10 штук.\r\nПри цьому за минулий місяць ціни на гречку знизилися на 0,7%, або на 0,11 гривні, до 16,47 гривні\/кг порівняно з червнем.\r\nЦіни на макаронні вироби незначно підвищилися з 18,27 гривні\/кг до 18,31 гривні\/кг, борошно пшеничне - з 11,83 гривні\/кг до 11,84 гривні\/кг\r\nЦіни на рис за цей період підвищилися на 0,7%, або на 0,16 гривні, до 22,84 гривні\/кг\r\nУ липні середні споживчі ціни на батон підвищилися на 0,6%, або на 0,08 гривні до 13,57 гривні за 500 гр порівняно з червнем.\r\nЦіни на пшеничний хліб з борошна вищого сорту підвищилися на 0,7%, або на 0,16 гривні до 24,05 гривні\/кг, на житній хліб - на 1,2%, або на 0,25 гривні до 20,04 гривні\/кг.\r\nУ свою чергу ціни на соняшникову олію знизилися на 0,3%, або на 0,09 гривні, до 34,9 гривні\/літр порівняно з червнем.\r\nЦукор виріс у ціні на 2,8%, або на 0,43 гривні, до 15,6 гривні\/кг.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за червень ціни на десяток яєць знизилися на 4,5 гривні.\r\nВсеукраїнська аграрна рада прогнозує скорочення посівних площ під гречкою на 54% в Україні в 2019 через її імпорт з РФ.