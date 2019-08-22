Ціни на десяток яєць перевалили за 14 гривень в липні

У липні середні споживчі ціни на яйця підвищилися на 15%, або на 1,88 гривні, до 14,35 гривні за 10 штук порівняно з червнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найвищі середні ціни зафіксовані в Харківській області - 18,05 гривні/10 штук, а найнижчі - у Полтавській області - 11,69 гривні/10 штук.

При цьому за минулий місяць ціни на гречку знизилися на 0,7%, або на 0,11 гривні, до 16,47 гривні/кг порівняно з червнем.

Ціни на макаронні вироби незначно підвищилися з 18,27 гривні/кг до 18,31 гривні/кг, борошно пшеничне - з 11,83 гривні/кг до 11,84 гривні/кг

Ціни на рис за цей період підвищилися на 0,7%, або на 0,16 гривні, до 22,84 гривні/кг

У липні середні споживчі ціни на батон підвищилися на 0,6%, або на 0,08 гривні до 13,57 гривні за 500 гр порівняно з червнем.

Ціни на пшеничний хліб з борошна вищого сорту підвищилися на 0,7%, або на 0,16 гривні до 24,05 гривні/кг, на житній хліб - на 1,2%, або на 0,25 гривні до 20,04 гривні/кг.

У свою чергу ціни на соняшникову олію знизилися на 0,3%, або на 0,09 гривні, до 34,9 гривні/літр порівняно з червнем.

Цукор виріс у ціні на 2,8%, або на 0,43 гривні, до 15,6 гривні/кг.

Як повідомляли Українські Новини, за червень ціни на десяток яєць знизилися на 4,5 гривні.

Всеукраїнська аграрна рада прогнозує скорочення посівних площ під гречкою на 54% в Україні в 2019 через її імпорт з РФ.