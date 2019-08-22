Суд оштрафовал военного за несоблюдение охраны гостайны во время визита делегации США

Суд оштрафовал на 510 гривны военнослужащего воинской части А0476 (Центральная база ремонта и хранения средств связи) за несоблюдение сохранности гостайны во время визита делегации Вооруженных сил США.

Об этом говорится в постановлении суда от 31 июля, передают Українськi Новини.

Указано, что подсудимый занимал должность и.о. начальника группы секретного документального обеспечения воинской части.

В июне текущего года контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила факт несоблюдения требований законодательства по обеспечению охраны государственной тайны при осуществлении международного сотрудничества и приема иностранных делегаций.

Установлено, что 30 мая текущего года в воинской части А0476 был нарушен режим сохранности гостайны при приеме делегации Европейского командования Вооруженных Сил США.

В частности, обнаружено, что режимно-секретный отдел воинской части не разработал перечень вопросов, которые планируются для обсуждения во время визита делегации; не была создана экспертная комиссия по вопросам гостайны и не проведено изъятие сведений, составляющих государственную тайну или служебную информацию, с которыми планируется ознакомить иностранцев или которые будут им переданы; также ответственными лицами заблаговременно в письменной форме не были проинформированы органы СБУ о прибытии иностранной делегации в воинскую часть.

Также группа секретного документального обеспечения воинской части в течение 5 рабочих дней не направила в органы СБУ копию отчета о результатах выполнения плана обеспечения режима секретности.

Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении указанных правонарушений признал в полном объеме.

Суд решил наложить на него штраф 510 гривен и взыскал судебные расходы 384 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины установила факт разглашения гостайны сотрудниками Деснянской районной государственной администрации Киева.