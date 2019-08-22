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22 августа 2019, четверг, 12:32 251
Силовые структуры 2019-08-22T13:45:02+03:00
Українські Новини
Суд оштрафовал военного за несоблюдение охраны гостайны во время визита делегации США

Суд оштрафовал военного за несоблюдение охраны гостайны во время визита делегации США

Суд оштрафовал на 510 гривны военнослужащего воинской части А0476 (Центральная база ремонта и хранения средств связи) за несоблюдение сохранности гостайны во время визита делегации Вооруженных сил США.

Об этом говорится в постановлении суда от 31 июля, передают Українськi Новини.

Указано, что подсудимый занимал должность и.о. начальника группы секретного документального обеспечения воинской части.

В июне текущего года контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила факт несоблюдения требований законодательства по обеспечению охраны государственной тайны при осуществлении международного сотрудничества и приема иностранных делегаций.

Установлено, что 30 мая текущего года в воинской части А0476 был нарушен режим сохранности гостайны при приеме делегации Европейского командования Вооруженных Сил США.

В частности, обнаружено, что режимно-секретный отдел воинской части не разработал перечень вопросов, которые планируются для обсуждения во время визита делегации; не была создана экспертная комиссия по вопросам гостайны и не проведено изъятие сведений, составляющих государственную тайну или служебную информацию, с которыми планируется ознакомить иностранцев или которые будут им переданы; также ответственными лицами заблаговременно в письменной форме не  были проинформированы органы СБУ о прибытии иностранной делегации в воинскую часть.

Также группа секретного документального обеспечения воинской части в течение 5 рабочих дней не направила в органы СБУ копию отчета о результатах выполнения плана обеспечения режима секретности.

Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении указанных правонарушений признал в полном объеме.

Суд решил наложить на него штраф 510 гривен и взыскал судебные расходы 384 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины установила факт разглашения гостайны сотрудниками Деснянской районной государственной администрации Киева.

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