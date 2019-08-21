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21 августа 2019, среда, 22:58 663
Америка 2019-08-21T23:03:10+03:00
Українські Новини
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство

Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство

Керри Саймондс. Фото: apples_symonds/Instagram
Керри Саймондс. Фото: apples_symonds/Instagram

Керри Саймондс, девушка премьера Великобритании Бориса Джонсона, должна была на несколько дней поехать в командировку в США, однако американская сторона заблокировала ее заявку, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британские СМИ.

Причиной отказа, вероятно, стал прошлогодний визит Саймондс в восточную Африку, охваченную гражданской войной.

Саймондс ездила в непризнанное государство Сомалиленд с рожденной там подругой Нимко Али, которая проводит кампанию против женского обрезания. В ходе своего визита, по данным газеты, девушка встречалась с самопровозглашенным президентом Сомалиленда Мусой Бихи Абди.

Как отмечает издание, Великобритания, в отличие от США, ранее установила дипломатические отношения с этой страной, которая отделилась от Сомали в 1991 году.

Саймондс планировала поехать в США в ближайшие дни, чтобы провести несколько встреч в рамках работы на некоммерческую природоохранную организацию Oceana. Неизвестно, проходила ли она регистрацию в электронной системе авторизации путешествий (ESTA), которая позволяет гражданам Британии осуществлять безвизовые краткосрочные поездки в США. Однако если она делала это, система могла автоматически отказать девушке, учитывая ее историю поездок.

В 2016 году в форму ESTA был добавлен вопрос о посещении Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали или Йемена после 1 марта 2011 года. Как пишет издание, если заявитель отвечает "да", система может отказать ему в разрешении на въезд.

Сейчас Керри Саймондс пытается экстренно решить ситуацию и снять запрет. Отмечается, что ситуация осложнена тем, что она не может официально попросить офис премьера помочь с решением этого вопроса.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку и стал премьером. Также Борис Джонсон оказался правнуком мумии из Базеля в седьмом колене.

Ранее Джонсон и Лавров устроили перепалку в Москве из-за вмешательства России в дела Британии.

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