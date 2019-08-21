Крокодил Фиделя Кастро покусал 70-летнего мужчину в Стокгольме

Крокодил, который когда-то принадлежал кубинскому лидеру Фиделю Кастро, покусал 70-летнего мужчину, сообщает "BBC Украина".\r\nЭто произошло во время вечеринки в океанариуме Стокгольма.\r\nПо данным полиции, рука мужчины была "на внутренней стороне защитного стекла", где ее получил крокодил.\r\nЭто один из двух кубинских крокодилов, живущих в этом океанариуме. Их в 1970-х годах Фидель Кастро подарил российскому космонавту Владимиру Шаталову.\r\nПрисутствующие использовали салфетки для того, чтобы остановить кровотечение, пока ждали приезда скорой помощи.\r\nТеперь специалисты проведут оценку ограждения, где находится животное, чтобы убедиться в ее безопасности.\r\n"Ничего подобного никогда раньше не случалось с этими крокодилами, у нас они более 40 лет", - сказал господин Вальстром.\r\nВ местной полиции заявили, что мужчину "сильно перевязали", когда на место происшествия прибыли офицеры.\r\nДвух крокодилов, Кастро и Хиллари, Фидель Кастро подарил российскому космонавту Владимиру Шаталову в 1978 году. По данным испанской газеты La Vanguardia, Шаталов подарил их Московскому зоопарку, когда те стали слишком большими и опасными.\r\nЗатем их передали в океанариум Стокгольма в 1981 году, поскольку там лучшие условия для этих животных.\r\nВ 2015 году Йонас Вальстром лично отвез 10 детенышей крокодилов на Кубу в рамках усилий островного государства для увеличения количества редких видов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Индонезии крокодил съел работницу фермы, которая хотела его покормить. Также в Одесской области крокодил выпал из окна, потому что его выпустили "погулять".\r\nКроме того, в Индии село собралось на похороны 130-летнего крокодила Гангарама.