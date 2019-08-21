Крокодил Фиделя Кастро покусал 70-летнего мужчину в Стокгольме

Крокодил, который когда-то принадлежал кубинскому лидеру Фиделю Кастро, покусал 70-летнего мужчину, сообщает "BBC Украина".

Это произошло во время вечеринки в океанариуме Стокгольма.

По данным полиции, рука мужчины была "на внутренней стороне защитного стекла", где ее получил крокодил.

Это один из двух кубинских крокодилов, живущих в этом океанариуме. Их в 1970-х годах Фидель Кастро подарил российскому космонавту Владимиру Шаталову.

Присутствующие использовали салфетки для того, чтобы остановить кровотечение, пока ждали приезда скорой помощи.

Теперь специалисты проведут оценку ограждения, где находится животное, чтобы убедиться в ее безопасности.

"Ничего подобного никогда раньше не случалось с этими крокодилами, у нас они более 40 лет", - сказал господин Вальстром.

В местной полиции заявили, что мужчину "сильно перевязали", когда на место происшествия прибыли офицеры.

Двух крокодилов, Кастро и Хиллари, Фидель Кастро подарил российскому космонавту Владимиру Шаталову в 1978 году. По данным испанской газеты La Vanguardia, Шаталов подарил их Московскому зоопарку, когда те стали слишком большими и опасными.

Затем их передали в океанариум Стокгольма в 1981 году, поскольку там лучшие условия для этих животных.

В 2015 году Йонас Вальстром лично отвез 10 детенышей крокодилов на Кубу в рамках усилий островного государства для увеличения количества редких видов.

Как сообщали Українські Новини, в Индонезии крокодил съел работницу фермы, которая хотела его покормить. Также в Одесской области крокодил выпал из окна, потому что его выпустили "погулять".

Кроме того, в Индии село собралось на похороны 130-летнего крокодила Гангарама.