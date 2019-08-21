Делом против судей ОАСК правоохранители позорят ГПУ и НАБУ, - политолог

В деле против судей Окружного админсуда Киева и Павла Вовка директор НАБУ Артем Сытник и руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк преследуют собственные мотивы - демонстрируют бурную работу и отвлекают внимание общества.

Об этом в эфире телеканала "112-Украина" сообщил политический эксперт Игорь Петренко.

"Очевидно, что господин Горбатюк и господин Сытник преследуют несколько мотивов. Первый мотив - это показать, что они могут быть эффективными, что у них кипят расследования, с таким подтекстом: "Оставьте нас и предложите место в системе властных координат". С другой стороны - это попытка отвлечь внимание общества от тех основных задач, которые они (правоохранительные и антикоррупционные органы - ред.) должны выполнять.

Если мы говорим о Сытнике и НАБУ - это антикоррупционные расследования. В реальности, они работают уже много времени, но практического результата в виде приговоров суда мы не имеем. То же самое касается и управления спецрасследований, которое возглавляет Горбатюк. Их основная задача - расследование преступлений на Майдане, но воз и ныне там ", - считает Петренко.

По его словам, свидетельством того, что правоохранители используют громкие дела в своих целях, является разглашение негласных следственных действий, в частности прослушивания судей.

"Все это служит для того, чтобы создать в обществе определенный антураж с тем, чтобы не обращали внимание на белые нитки, которыми шиты эти дела. Такими действиями (дело против судей ОАСК - ред.) они позорят Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро и все идеи, которые в них закладываются ", - подчеркнул политолог.

Как сообщали Українські Новини, экс-нардеп Пилипенко считает, Высший совет правосудия своим решением относительно судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка подтвердил сомнительность доказательств Генпрокуратуры.