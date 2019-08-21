Зеленский утвердил новый состав комиссии по помилованию

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав комиссии при Президенте по вопросам помилования во главе с руководителем аппарата Офиса Президента Алексеем Днипровым.

Об этом говорится в указе Президента №615 от 21 августа, передают Українськi Новини.

Зеленский также назначил заместителями председателя комиссии исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко и заместителя руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководителя управления по вопросам помилования Офиса Президента Ивана Пуховца.

В состав также вошли исполнительный директор общественной организации "Экспертный центр по правам человека" Юрий Белоусов, начальник Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Александр Крикушенко, заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, председатель правления Международной общественной организации "Международное общество прав человека - Украинская секция" Андрей Сухоруков.

Секретарем комиссии утвержден главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Александр Марченко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский утвердил новый состав комиссии по гражданству во главе с руководителем аппарата Офиса Президента Алексеем Днипровым.

Экс-Президент Петр Порошенко вдвое увеличил расходы на ордена и медали в 2018 году и помиловал 13 украинцев.