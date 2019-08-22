Судьба Насирова по уголовному делу в 2 млрд грн определится сегодня в Верховном суде

22 августа Кассационный административный суд Верховного суда будет пересматривать решения Шестого апелляционного суда и Окружного админсуда Киева по делу экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Он обвиняется в выполнении лишь "церемониальной функции", подписывая незаконные рассрочки по уплате налогов на 2 млрд грн компаниям нардепа-беглеца Александра Онищенко.\r\nДва года назад детективы НАБУ задержали главу ГФС Романа Насирова. Он был задержан по "газовому" делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко.\r\n7 марта 2017 года Соломенский районный суд Киева арестовал отстраненного председателя ГФС и установил залог 100 млн гривен.\r\n16 марта Насиров вышел из-под стражи под залог,внесенный его женой в размере 100 млн гривен.\r\n31 января 2018 года Кабинет Министров уволил Романа Насирова с должности председателя ГФС за двойное гражданство впервые в истории независимой Украины.\r\n14 февраля 2019 года Шевченковский районный суд Киева арестовал около 300 тыс. долларов бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на банковских счетах в Великобритании.