Судьба Насирова по уголовному делу в 2 млрд грн определится сегодня в Верховном суде

22 августа Кассационный административный суд Верховного суда будет пересматривать решения Шестого апелляционного суда и Окружного админсуда Киева по делу экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Он обвиняется в выполнении лишь "церемониальной функции", подписывая незаконные рассрочки по уплате налогов на 2 млрд грн компаниям нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Два года назад детективы НАБУ задержали главу ГФС Романа Насирова. Он был задержан по "газовому" делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

7 марта 2017 года Соломенский районный суд Киева арестовал отстраненного председателя ГФС и установил залог 100 млн гривен.

16 марта Насиров вышел из-под стражи под залог,внесенный его женой в размере 100 млн гривен.

31 января 2018 года Кабинет Министров уволил Романа Насирова с должности председателя ГФС за двойное гражданство впервые в истории независимой Украины.

14 февраля 2019 года Шевченковский районный суд Киева арестовал около 300 тыс. долларов бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на банковских счетах в Великобритании.