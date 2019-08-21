В Грузии ведущие новостей уволились с канала "Рустави-2" посреди эфира

Ведущие информационного выпуска "Рустави-2" демонстративно ушли с канала. Об этом заявили в "Грузии Онлайн" .

20 августа в 21:00 ведущие новостной службы "Курьер" телекомпании "Рустави-2" Диана Джоджуа и Михаил Сесишвили в прямом эфире заявили о своем уходе с телеканала. По словам журналистов, в телекомпании началась "тотальная чистка", в связи с чем телеведущие решительно настроены на уход.

"Я, Диана Джоджуа, выгнанная Кремлем из Абхазии, ни по одной причине, ни под каким оправданием не смогу сидеть в эфире, который принадлежит главному слуге Кремля в этой стране Бидзине Иванишвили. Я вынуждена сказать "До свидания". Мы боролись, но сегодня Бидзина Иванишвили окончательно оккупировал страну. У нас отняли свободное слово. Я не буду работать на телевидении, откуда не смогу сказать, что реально происходит в стране, которая катится в бездну. Поэтому я покидаю место, которое было моим вторым домом. Оставляю мой любимый "Курьер" и людей, с которыми вместе прожила 13 лет", - заявила Диана Джоджуа.

"Красные линии пересечены. В "Рустави-2" началась тотальная чистка. Это конец и для меня, конец такого "Рустави-2", который я любил и который ценили зрители. 12 лет я работал с этой командой и это было гораздо больше, чем просто работа, это была семья, единство людей, объединенных вокруг общей идеи, закаленных в борьбе, людей, которые создавали свободное пространство в этой стране и лучший телевизионный продукт. Я сегодня покидаю "Рустави-2", но оставляю надежду, что мы еще увидимся. Борьба продолжается, за лучшее будущее, за свободную Грузию", — сказал Михаил Сесишвили.

После эмоционального выступления ведущих, "Курьер" закончился уже в 21:07, и в эфире стали показывать кинофильм. Стало известно, что телекомпанию покидает еще один ведущий информационного выпуска Паата Якобашвили.

"Я не буду работать на канале, где требуют не называть Россию оккупантом. Я не могу работать на канале, где требуют говорить о дендрологическом парке Иванишвили, какое это чудо - это преступление. Да, я уйду с канала", - заявил Якобашвили.

Кроме того, стало известно о том, что новая администрация телекомпании уволила со своего поста главу информационной службы "Рустави-2" Нодара Меладзе, его заместителя Георгия Лаперашвили, ведущего политического ток-шоу Георгия Габуния, ведущую политического ток-шоу "Акценты недели" Эку Квеситадзе и ведущую авторской передачи Нануку Жоржолиани.

Как сообщали Українські Новини, 20 июня тысячи человек вышли на акции протеста из-за выступления российских политиков в парламенте Грузии. К протестующим также присоединились представители различных грузинских оппозиционных партий. 22 июня перед зданием парламента на проспекте Руставели возобновилась акция протеста, участники акции требовали отставки главы МВД Грузии и освобождения участников акции, задержанных ранее.