Зарплата Кубива значительно меньше, чем у его замов: сколько зарабатывают в министерстве

Заработная плата первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, который увеличил свои доходы в 2018 в четыре раза, за июль составила 43,3 тыс. гривен, его заместителей - от 80,9 тыс. до 284,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 94,9 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров и Министерства экономического развития и торговли на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кубиву в июле, составила 43 254 гривны, из них должностной оклад - 6 496 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 332 гривны, надбавка за интенсивность труда - 5 522 гривны, индексация - 358 гривен, премия - 1 993 гривны, командировочные - 16 686 гривен, отпускные - 9 868 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 435 гривен.

Фактическая сумма, полученная Кубивым, составила 34 820 гривен.

Зарплата первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова составила 189,1 тыс. гривен, заместителей Юрия Бровченко - 80,9 тыс. гривен, Михаила Титарчука - 284,2 тыс. гривен, госсекретаря министерства Алексея Перевезенцева - 94,9 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата первого Степана Кубива за июнь составила 43,9 тыс. гривен, его заместителей - от 80,3 тыс. до 86,6 тыс. гривен.

Ранее Кубив заявил, что в случае победы Зеленского на выборах экономика Украины "точно пойдет вниз".