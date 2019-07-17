Зарплата Нефедова за июнь почти в два раза выше зарплаты Кубива

Заработная плата первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, который увеличил свои доходы в 2018 в четыре раза, за июнь составила 43,9 тыс. гривен, его заместителей - от 80,3 тыс. до 86,6 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров и Министерства экономического развития и торговли на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Кубиву в июне, составила 43 855 гривен, из них должностной оклад - 13 972 гривны, надбавка за выслугу лет - 4 611 гривен, надбавка за интенсивность труда - 11 876 гривен, индексация - 722 гривны, премия - 3 074 гривны, командировочные - 9 600 гривен.\r\nСумма удержанных налогов составила 8 552 гривны.\r\nФактическая сумма, полученная Кубивым, составила 35 303 гривны.\r\n\r\nКубив заработал почти 44 тыс. гривен в июне\r\nЗарплата первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова составила 86,5 тыс. гривен, заместителей Юрия Бровченко - 80,3 тыс. гривен, Михаила Титарчука - 86,6 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, зарплата Степана Кубива за май составила 44,4 тыс. гривен, а Максим Нефедов за май заработал 71,4 тыс. гривен. \r\n