Зарплата Нефедова за июнь почти в два раза выше зарплаты Кубива

Заработная плата первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, который увеличил свои доходы в 2018 в четыре раза, за июнь составила 43,9 тыс. гривен, его заместителей - от 80,3 тыс. до 86,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров и Министерства экономического развития и торговли на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кубиву в июне, составила 43 855 гривен, из них должностной оклад - 13 972 гривны, надбавка за выслугу лет - 4 611 гривен, надбавка за интенсивность труда - 11 876 гривен, индексация - 722 гривны, премия - 3 074 гривны, командировочные - 9 600 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 552 гривны.

Фактическая сумма, полученная Кубивым, составила 35 303 гривны.

Кубив заработал почти 44 тыс. гривен в июне

Зарплата первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова составила 86,5 тыс. гривен, заместителей Юрия Бровченко - 80,3 тыс. гривен, Михаила Титарчука - 86,6 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Степана Кубива за май составила 44,4 тыс. гривен, а Максим Нефедов за май заработал 71,4 тыс. гривен.