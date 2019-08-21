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21 августа 2019, среда, 09:39 34
Общество 2019-08-21T09:40:28+03:00
Українські Новини
В Киеве можно бесплатно проверить здоровье: где и когда

В Киеве можно бесплатно проверить здоровье: где и когда

Врач. Фото: depositphotos
Врач. Фото: depositphotos

В рамках проекта "Врач в Вашем доме" можно бесплатно проверить свое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Департаменте здавоохранения сообщили, что за прошедшую неделю в рамках проекта осуществлено 1110 обследований, а всего с начала действия проекта - 92 685 обследований.

Отмечается, что каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью "Врач в Вашем доме" во всех районах столицы. В частности, получить первичные консультации по состоянию здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.

По результатам обследований на прошлой неделе в 669 киевлян выявлено избыточный вес, в 437 - повышенное артериальное давление, в 162 - высокий уровень сахара крови, в 421 - высокий уровень холестерина.

Адес, дату и время обследований можно проверить здесь.

"Кроме того, на прошлой неделе осуществлено 75 выездов мультидисциплинарных бригад в составе врача, медсестры первичного звена, узкопрофильных специалистов. Они выезжают в социально незащищенных семей или к киевлянам, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в июле услугами бесплатных обследований воспользовались 84 тыс. киевлян

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