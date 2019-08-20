До окончания судебных процессов арест телеканала "112 Украина" и передача его в госуправление - чрезмерная мера, - НСЖУ

До окончания судебных процессов арест телеканала "112 Украина" и передача его в госуправление - чрезмерная мер

Национальный союз журналистов Украины считает, что до окончания возможных судебных процессов арест телеканала "112 Украина" и передача его в госуправление - это чрезмерная и разрушительная мера.

Об этом в социальной сети Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко, передают Українськi Новини.

В сообщении Томиленко также отмечает, что такие меры свидетельствуют о грубом и властном давлении на медиа.

НСЖУ считает, что в сложившейся ситуации команда Президента должна предоставить отчет, что не занимается политической нейтрализацией телеканала.

"Конечно, у правоохранительных органов есть право расследовать законность хозяйственных операций, изменения собственности медиа и тому подобное. Но при этом и у телеканала есть право защищаться, привлекать своих юристов, наконец - идти к открытому суду", - написал Томиленко.

Он отметил, что практика передачи медиа Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) может увенчаться применением грубой силы, физической агрессией к сотрудникам СМИ, а также уничтожением техники.

Напомним, телеканал "112" обвиняет Богдана в информационном давлении и просит у Совета Европы защиты