Вандалы разгромили памятник евреям под Николаевом, а драйвер из Днипра погрузился почти на 100 метров

На Николаевщине осквернили памятник на братской могиле расстрелянных евреев. Об этом сообщают "Новости N". В минувшие выходные во Врадиевском районе Николаевской области неизвестные осквернили памятник на братской могиле расстрелянных евреев, установленный у трассы недалеко от села Березки. По их словам, на памятнике над могилой вандалы нарисовали фашистскую свастику. О произошедшем сообщили в полицию, начато уголовное производство, правоохранители разыскивают злоумышленников. В данном месте, на границе Врадиевского и Кривоозерского районов, находится братская могила - здесь в годы войны были убиты тысячи евреев.

Херсонцы вышли на акцию протеста против деятельности опасного завода. ОБ этом сообщает "Гривна". Сейчас в Херсоне по улице Чайковского, 236, проходит акция протеста. Люди собрались, чтобы выступить против завода, который уже месяц травит их каждый день. Речь идет о предприятии ООО "Завод" Микрон ", которое занимается производством добавок для ремонта асфальта. Проблема заключается в том, что уже более месяца оно работает без фильтров. К акции протеста присоединился и Херсонский городской голова Владимир Николаенко. Активисты совместно с местными жителями развернули плакаты, повесили на ворота, ведущие к заводу. По словам местных жителей, после того, как завод начал работать, в воздухе постоянно стоит странный запах горелой пластмассы. Также на растениях начал появляться белый пепел, который приводит к тому, что они в дальнейшем увядают. Сами же люди начали жаловаться на состояние здоровья. У них на коже начало появляться раздражение, глаза постоянно слезятся и вообще невозможно нормально дышать.

В сеть "слили" полное видео побега наркобарона Дов Сильвера от СБУ в "Борисполе". Об этом сообщает "Фраза". В сети появилось полное видео дерзкого побега израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера от горе-СБУшников в аэропорту "Борисполь". Как выяснили журналисты "Фразы", занимательные кадры были обнародованы на видеохостинге Youtube. На записи видно,что во время прохождения Сильвером и сотрудниками СБУ досмотра в аэропорту, один из правоохранителей якобы подает ему условный сигнал, почесав затылок, после чего конвоируемый "незаметно" отходит назад и сбегает. На кадрах также видно, как сотрудник СБУ смотрит в ту сторону, куда побежал Дов Сильвер, но ничего не предпринимает, продолжая о чем-то спорить с сотрудником авиационной безопасности. Лишь спустя некоторое время один из СБУшников сообщает другому, что наркобарон скрылся, однако вместо того, чтобы бежать за ним, они продолжают стоять и кому-то звонить. Только после этого сотрудник спецслужбы побежал за Дов Сильвером.

Дайвер из Днипра установил новый рекорд: завораживающее видео с морских глубин. Об этом сообщает "Наше місто". Днепровский дайвер Андрей Хветкевич установил новый рекорд, погрузившись в ластах на 97 метров. Соревнования проходили в Гондурасе. Видео погружения стало доступно в сети - это по-настоящему завораживающее зрелище, от которого невозможно оторваться. Спортсмен задержал дыхание почти на 3 с половиной минуты! Погружение на 97 метров - четвертый результат мира в этой дисциплине. Рекорд, принадлежащий россиянину Алексею Молчанову, составляет 110 метров. Результат Хветкевича стал национальным рекордом США. В дайвинге соревнования проводят две организации: в одном случае спортсмен представляет Украину, в другом - США. В ближайшее время со сборной Украины Андрей Хветкевич планирует выступить на турнире во Франции. Также в его планах участие в соревнованиях в Греции и Индонезии. Сам спортсмен ставит перед собой целью погрузиться на 100-метровую глубину.

В Первомайске объявили карантин из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщают "Николаевские новости". По сообщению Главного управления Госпотребслужбы в Николаевской области в одном из домохозяйств Первомайска от африканской чумы погибла годовалая свинья. Диагноз установлен на основании отчета Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы Киева. Решением городских властей с 16 августа в 3-километровом радиусе от хозяйства, где погибла свинья, установлен карантин: г. Первомайск - по ул. Грушевского, мосты через реки Синюху и Южный Буг, ул. Киевскую, и часть ул. Братьев Лисовца с. Грушевка В настоящее время в эпизоотическом очаге, зонах защиты и наблюдения проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации заболевания и недопущения распространения вируса.

Радикал, за плечами которого убийство, готовил террористический акт. Об этом сообщает "Ваш шанс". Правоохранительными органами по подозрению в незаконном обращении с боеприпасами и вербовке лица в целях совершения террористического акта задержан 19-летний сумчанин. Предварительно установлено, что молодой человек входит в состав радикально настроенной молодежной группировки. Более того, именно 19-летний юноша вместе со своим 20-летним товарищем систематически проводили с участниками группировки занятия, направленные на получение необходимых навыков, в частности обращение с оружием, боевыми припасами и тому подобное. В то же время задокументировано, как молодой человек уговаривал другое лицо совершить террористический акт. Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства юноши 19 августа найдена граната Ф-1. По месту жительства его товарища в с. Подопригоры Лебединского района изъяты предметы, похожие на боеприпасы и взрывчатые вещества. Юноша задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-4 (содействие совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Досудебное следствие продолжается, в ходе которого другим фигурантам производства также будет дана правовая оценка. Примечательно, что этот юноша уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Именно он 10 мая 2015 во время словесного конфликта с двумя случайными прохожими нанес один удар в область грудной клетки 22-летнему А. и два удара в брюшную полость и в область грудной клетки 27-летнему К. Первого без сознания медики госпитализировали в реанимацию. Его товарищ умер на операционном столе. Несмотря на то, что прокуратура настаивала на 15 годах заключения для юноши, приговором суда его оправдали. Апелляционный суд отменил это решение, пока продолжается новое судебное рассмотрение.

В Днипре устанавливают люки по новой технологии. В Днипре появились три необычных люка. Их установили по новой технологии, которую в Украине еще не использовали. Об этом сообщает "Днепр Час". По словам заммэра Днипра Михаила Лысенко, работники учились этому в Германии полтора месяца. Обучала их компания, которая занимается этим 12 лет. Важно, что помимо новой технологии, используется и нестандартная крышка. Она не железная, а в больше степени бетонная. Поэтому красть их будет бессмысленно. Пока в городе установили три современных люка. За ними понаблюдают месяц, а потом массово перейдут к замене старых люков по всему Днипру. Как написал заммэра, за одну смену бригада сможет установить 10 таких люков.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове полицейского пырнули в метро ножом. Также суд арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе, в которой сгорели люди.

Тем временем в Киеве ограничат движение транспорта на День независимости.