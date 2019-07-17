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17 июля 2019, среда, 07:55 251 Документ
Кабмин 2019-07-17T07:55:02+03:00
Українські Новини
Доход Климпуш-Цинцадзе за июнь сократился на несколько тысяч гривен

Доход Климпуш-Цинцадзе за июнь сократился на несколько тысяч гривен

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Українське Фото
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Українське Фото

Заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая в мае получила командировочные больше, чем доход,  за июнь составила 43,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Климпуш-Цинцадзе в июне, составила 43 802 гривны, из них должностной оклад - 11 294 гривны, надбавка за выслугу лет - 1 355 гривен, надбавка за интенсивность труда - 9 560 гривен, индексация - 722 гривны, премия - 6 437 гривен, командировочные - 14 393 гривны.

Сумма удержанных налогов составила 8 541 гривну. 

Фактическая сумма средств, полученная Климпуш-Цинцадзе, составила 35 260 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Климпуш-Цинцадзе задекларировала два земельных участка и доход за 2018 год.

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