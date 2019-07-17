Доход Климпуш-Цинцадзе за июнь сократился на несколько тысяч гривен

Заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая в мае получила командировочные больше, чем доход, за июнь составила 43,8 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Климпуш-Цинцадзе в июне, составила 43 802 гривны, из них должностной оклад - 11 294 гривны, надбавка за выслугу лет - 1 355 гривен, надбавка за интенсивность труда - 9 560 гривен, индексация - 722 гривны, премия - 6 437 гривен, командировочные - 14 393 гривны.\r\nСумма удержанных налогов составила 8 541 гривну. \r\n\r\n\r\n\r\nФактическая сумма средств, полученная Климпуш-Цинцадзе, составила 35 260 гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Климпуш-Цинцадзе задекларировала два земельных участка и доход за 2018 год.