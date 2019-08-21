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21 августа 2019, среда, 08:00 68 Документ
Экономика 2019-08-21T08:00:01+03:00
Українські Новини
Зарплата Кистиона в июле снизилась на 6,7 тысяч гривен

Зарплата Кистиона в июле снизилась на 6,7 тысяч гривен

Владимир Кистион.
Владимир Кистион.

Заработная плата вице-премьер-министра Владимира Кистиона за июль составила 17,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кистиону в июле, составила 17 391 гривну, из них должностной оклад - 6 652 гривны, надбавка за выслугу лет - 2 195 гривен, надбавка за интенсивность труда - 5 654 гривны, премия - 2 594 гривны, индексация - 295 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 3 391 гривну.
Фактическая сумма средств, полученная Кистионом, составила 14 000 гривен.


Как сообщали Українські Новини, заработная плата вице-премьер-министра Владимира Кистиона за июнь составила 24,1 тыс. гривен.

Сумма средств, начисленная Кистиону в июне, составила 24 129 гривен, из них должностной оклад - 8 729 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 619 гривен, надбавка за интенсивность труда - 7 420 гривен, премия - 3 404 гривны, индексация - 371 гривну, отпускные - 1 587 гривен.

Ранее вице-премьер задекларировал земучастки женыи более 700 тыс. гривен доходов в 2018 и получил прибавку в 14 450 гривен за "интенсивность труда".

Кроме того, Кистион утроил мартовский оклад за счет надбавок и премиальных.

Ранее Кистион получил отпускные в 2,5 раза больше оклада в феврале.

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