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21 серпня 2019, середа, 08:00 8 Документ
Економіка 2019-08-21T08:15:01+03:00
Українські Новини
Зарплата Кістіона в липні знизилася на 6,7 тисяч гривень

Зарплата Кістіона в липні знизилася на 6,7 тисяч гривень

Володимир Кістіон.
Володимир Кістіон.

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона за липень склала 17,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кістіону в липні, склала 17 391 гривню, з них посадовий оклад - 6 652 гривні, надбавка за вислугу років - 2 195 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 5 654 гривні, премія - 2 594 гривні, індексація - 295 гривень.

Сума утриманих податків склала 3 391 гривню. Фактична сума коштів, отримана Кістіоном, склала 14 000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона за червень склала 24,1 тис. гривень.

Сума коштів, нарахована Кістіону в червні, склала 24 129 гривень, з них посадовий оклад - 8 729 гривень, надбавка за вислугу років - 2 619 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7 420 гривень, премія - 3 404 гривні, індексація - 371 гривня, відпускні - 1 587 гривень.

Раніше віце-прем'єр задекларував земділянки дружини і понад 700 тис. гривень доходів в 2018 і отримав надбавку в 14 450 гривень за "інтенсивність праці".

Крім того, Кістіон потроїв березневий оклад за рахунок надбавок і преміальних.

Раніше Кістіон отримав відпускні в 2,5 рази більше окладу в лютому.

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