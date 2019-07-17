Зарплата Кистиона за июнь снизилась и составила 24,1 тыс. гривен

Заработная плата вице-премьер-министра Владимира Кистиона, который утроил свой доход за прошлый месяц, за июнь составила 24,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кистиону в июне, составила 24 129 гривен, из них должностной оклад - 8 729 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 619 гривен, надбавка за интенсивность труда - 7 420 гривен, премия - 3 404 гривны, индексация - 371 гривну, отпускные - 1 587 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 4 705 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Кистионом, составила 19 424 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Кистион задекларировал земельные участки жены за 2018 год. А также получил дополнительный доход за "интенсивность труда".