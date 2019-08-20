Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и 19.08.2019 следственным судьей Печерского районного суда Киева было удовлетворено ходатайство прокурора и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в нем.

Прокуратура подчеркивает, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты и ни разу не явились на судебное заседание.

С целью соблюдения прав подозреваемого судом был привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Сообщается, что Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины завершено заочное досудебное расследование уголовного производства по подозрению Клименко в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, повлекшего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах.

Расследованием установлено, что бывший министр доходов и сборов в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой экс-Президентом Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд гривен.

В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ передала в суд дело Клименко и экс-налоговиков Януковича.

Ранее Генпрокуратура завершила расследование об отмывании денег и создании ОПГ экс-министром доходов и сборов Клименко.