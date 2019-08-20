Путин о контактах с Зеленским: "Есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм"

Путин обещал проинформировать Макрона о своих последних контактах с Зеленским. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента России, передают Українськi Новини.

"Я проинформирую господина Президента о своих последних контактах с новоизбранным Президентом Украины, здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - заявил Президент России Владимир Путин на совместной с Президентом Франции Эммануэлем Макроном встрече с журналистами перед переговорами Президентов.



Президенты поделились темами для будущего разговора.



Так, Путин отметил, что они с Макроном обсудят конфликт на Донбассе.



"Необходимо отметить, что есть со стороны Зеленского целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже пять лет и который просто привел к тому, что гражданское население живет в ужасных условиях. Итак, необходимо помнить о региональной роли России. И господин Зеленский принял несколько краткосрочных мер, мы об этом поговорим с господином Путиным, мы поделимся своими анализами, мнениями", - сказал Президент Франции, отвечая на вопросы журналистов.



Он отметил, что саммит в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) необходимо проводить при условии, если будут действительно достигнуты ощутимые результаты.



"Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую "нормандскую встречу" на высшем уровне", - добавил Макрон.



В свою очередь Путин отметил, что Россия в 2016 году во время встречи в "нормандском формате" пошла на компромисс, когда, по словам Путина, они видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса.



Путин отметил, что альтернативы "нормандскому формату" не существует и что его необходимо поддерживать.



Как сообщали Українськi Новини, Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведении встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.