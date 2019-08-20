Є деякі речі, які можна обговорювати, які вселяють такий обережний оптимізм, - Путін про контакти із Зеленським

Путін обіцяв поінформувати Макрона про свої останні контакти із Зеленським. Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Росії, передають Українські Новини.

"Я поінформую пана Президента про свої останні контакти з новообраним Президентом України, тут є деякі речі, які можна обговорювати, які вселяють такий обережний оптимізм", - заявив Президент Росії Володимир Путін на спільній з Президентом Франції Еммануелем Макроном зустрічі з журналістами перед переговорами Президентів.



Президенти поділилися темами для майбутньої розмови.



Так, Путін зазначив, що вони з Макроном обговорять конфлікт на Донбасі.



"Необхідно відзначити, що є з боку Зеленського цілий ряд мужніх кроків, вчинків в цьому конфлікті, який триває вже п'ять років і який призвів до того, що цивільне населення живе в жахливих умовах. Отже, необхідно пам'ятати про регіональну роль Росії. І пан Зеленський прийняв кілька короткострокових заходів, ми про це поговоримо з паном Путіним, ми поділимося своїми аналізами, думками", - сказав Президент Франції, відповідаючи на питання журналістів.



Він зазначив, що саміт в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) необхідно проводити за умови, якщо будуть досягнуті відчутні результати.



"Через кілька днів буде проведена зустріч наших дипрадників для того, щоб підготувати наступну "нормандську зустріч на вищому рівні", - додав Макрон.



У свою чергу Путін зазначив, що Росія в 2016 році під час зустрічі в "нормандському форматі" пішла на компроміс, коли, за словами Путіна, вони видозмінили імплементацію закону про особливий статус Донбасу.



Путін зазначив, що альтернативи "нормандскому формату" не існує і що його необхідно підтримувати.



Як повідомляли Українські Новини, Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведення зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.