Фото дня: Пілотаж українського льотчика став найкращим на авіашоу в Польщі

Бойовий винищувач Су-27 під час виступу в Польщі. Фото: Повітряне командування "Центр"/Facebook

Бойовий винищувач Су-27 під час виступу в Польщі. Фото: Повітряне командування "Центр"/Facebook

Український льотчик-підполковник Юрій Булавка провів демонстраційний виступ на бойовому винищувачі Су-27 у польському місті Гдиня на авіашоу "Gdynia Aerobaltik 2019", який був визнаний найкращим пілотажем.

Про це повідомляє повітряне командування "Центр" в соцмережі Facebook, публікуючи відповідні фото.

"Європейська публіка залишилася в захваті від сольного показу українського пілота, натренованості і високого рівня підготовки всіх екіпажів! Вітаємо всю команду і пишаємося професіоналізмом українських авіаторів!" - сказано в повідомленні командування.

Згідно з ним, українські екіпажі Су-27, Су-24 і Іл-76МД, які брали участь в авіаційному показі, повертаються в Україну.

Бойовий винищувач Су-27 під час виступу в Польщі. Фото: Повітряне командування "Центр"/Facebook

Наголошується, що український бомбардувальник типу Су-24 вперше брав участь у міжнародному авіаційному показі.

Також під час статичного показу відвідувачі оглянули літаки Су-27, Су-24 і Іл-76МД, фотографувалися та спілкувалися з льотними екіпажами, дякували за незабутній і неперевершений виступ Булавки.

Юрій Булавка. Фото: Повітряне командування "Центр"/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, рік тому українські винищувачі також брали участь в авіашоу в Польщі.

Також з'явилося відео видовищного пілотажу українських льотчиків під хмарами Британії. Крім того, українські льотчики в Польщі показали "вищий пілотаж".