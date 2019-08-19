В районе проведения Операции объединенных сил состоялось соревнование на лучший артиллерийский расчет. Соревнование проводилось в несколько этапов. Огонь на зачет вела самоходная, прицепная ствольная и реактивная артиллерия.

Об этом сообщает "Операція об'єднаних сил" на своей странице в Facebook, публикуя соответствующее видео.







Отмечается, что воины-артиллеристы - в первую очередь интеллектуалы и их основная задача - попадать в цель с первых залпов. Но это вовсе не значит, что они не должны уметь того, что и все остальные. Поэтому, для начала, воины проходили полосу препятствий, разгрузки снарядов, эвакуация раненых, бросание гранат, стрельба из автоматов, работа со средствами химзащиты, под колючей проволокой и очередями автоматического оружия сквозь дым и огонь плашмя.



Вторым этапом были специальные задания.



"Обычно военная техника рассчитана так, чтобы товарища, который не может выполнять свои обязанности, мог заменить другой. Но для артиллеристов, чья профессия особенно сложная, специализация и разделение обязанностей имеют даже большее значение чем в других. Поэтому наводчики, командиры и другие специалисты выполняли под секундомер целый комплект нормативов", - сказано в сообщении.



Проводили без помощи электронных средств расчеты для корректировки при изменении прицела по дальности и по фронту, приводили орудия к бою и в транспортное положение. При этом часть операций каждый специалист выполнял самостоятельно, а часть - в составе расчетов.



Кульминацией соревнований стали сами стрельбы. Исходный рубеж в 200 метрах от огневого.



"По команде "в бой" экипаж начинает действовать и занимает огневую позицию. От высшего командования поступает приказ на огневое поражение данным разведки и координатами цели. Угрозу, которую необходимо уничтожить, воины могут разглядеть в бинокль, но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Расстояние до мишени больше, чем дальность прямого полета ракеты или снаряда. Прицелиться, как из винтовки не удастся. Необходимо считать: углы, погоду, влажность, ветер, заряд - сводить все это вместе. Летит, как никогда стрелка секундомера Море огня, слегка дрожит картина мира - феерический старт и тяжелый "привет" летит точно к месту назначения", - написали в "Операції об'єднаних сил".





Напомним, ранее воины ООС сразились за лучший экипаж боевой машины пехоты с огнем и препятствиями.