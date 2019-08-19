В районе проведения Операции объединенных сил состоялось соревнование на лучший артиллерийский расчет. Соревнование проводилось в несколько этапов. Огонь на зачет вела самоходная, прицепная ствольная и реактивная артиллерия. Об этом сообщает "Операція об'єднаних сил" на своей странице в Facebook, публикуя соответствующее видео. Отмечается, что воины-артиллеристы - в первую очередь интеллектуалы и их основная задача - попадать в цель с первых залпов. Но это вовсе не значит, что они не должны уметь того, что и все остальные. Поэтому, для начала, воины проходили полосу препятствий, разгрузки снарядов, эвакуация раненых, бросание гранат, стрельба из автоматов, работа со средствами химзащиты, под колючей проволокой и очередями автоматического оружия сквозь дым и огонь плашмя.Вторым этапом были специальные задания. "Обычно военная техника рассчитана так, чтобы товарища, который не может выполнять свои обязанности, мог заменить другой. Но для артиллеристов, чья профессия особенно сложная, специализация и разделение обязанностей имеют даже большее значение чем в других. Поэтому наводчики, командиры и другие специалисты выполняли под секундомер целый комплект нормативов", - сказано в сообщении. Проводили без помощи электронных средств расчеты для корректировки при изменении прицела по дальности и по фронту, приводили орудия к бою и в транспортное положение. При этом часть операций каждый специалист выполнял самостоятельно, а часть - в составе расчетов.Кульминацией соревнований стали сами стрельбы. Исходный рубеж в 200 метрах от огневого. "По команде "в бой" экипаж начинает действовать и занимает огневую позицию. От высшего командования поступает приказ на огневое поражение данным разведки и координатами цели. Угрозу, которую необходимо уничтожить, воины могут разглядеть в бинокль, но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Расстояние до мишени больше, чем дальность прямого полета ракеты или снаряда. Прицелиться, как из винтовки не удастся. Необходимо считать: углы, погоду, влажность, ветер, заряд - сводить все это вместе. Летит, как никогда стрелка секундомера Море огня, слегка дрожит картина мира - феерический старт и тяжелый "привет" летит точно к месту назначения", - написали в "Операції об'єднаних сил".\r\nНапомним, ранее воины ООС сразились за лучший экипаж боевой машины пехоты с огнем и препятствиями.