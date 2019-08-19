У кабінеті пов'язаної зі справою Ситника заступника генпрокурора знайшли прослуховуючий пристрій

Правоохоронці виявили прослуховуючий пристрій в кабінеті заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передають Українські Новини.\r\n"В суботу в службовому кабінеті заступника генерального прокурора було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби. На місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала цей факт. Ми пов'язуємо це з тим, що саме цей заступник - Анжела Стрижевська - є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол за (директор НАБУ) А. Ситнику", - повідомила вона.\r\nЗа фактом виявлення несанкціонованої "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора Службою безпеки України було зареєстровано кримінальне провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова Окружного адмінсуду Києва допускає, що його телефон прослуховують.\r\nРаніше Ситник заявив про неодноразове виявлення прослушки у НАБУ.