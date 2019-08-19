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19 серпня 2019, понеділок, 15:16 25
Силові структури 2019-08-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
У кабінеті пов'язаної зі справою Ситника заступника генпрокурора знайшли прослуховуючий пристрій

У кабінеті пов'язаної зі справою Ситника заступника генпрокурора знайшли прослуховуючий пристрій

Анжела Стрижевська. Фото: ГПУ
Анжела Стрижевська. Фото: ГПУ

Правоохоронці виявили прослуховуючий пристрій в кабінеті заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.

Про це в соціальній мережі Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передають Українські Новини.

"В суботу в службовому кабінеті заступника генерального прокурора було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби. На місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала цей факт. Ми пов'язуємо це з тим, що саме цей заступник - Анжела Стрижевська - є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол за (директор НАБУ) А. Ситнику", - повідомила вона.

За фактом виявлення несанкціонованої "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора Службою безпеки України було зареєстровано кримінальне провадження.

Як повідомляли Українські Новини, голова Окружного адмінсуду Києва допускає, що його телефон прослуховують.

Раніше Ситник заявив про неодноразове виявлення прослушки у НАБУ.

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