В аннексированном Крыму в Херсонесе нашли древний храм

Археологи обнаружили помещение древнего храма во время раскопок в заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В ходе работ мы обнаружили одно из помещений, которое когда-то, скорее всего, принадлежало храму. К северу от храма была площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью - подсобные помещения сооружения", - пояснил руководитель экспедиции, заведующий отделом "Городище и некрополь" Станислав Рыжов.

По словам Рыжова, храм существовал с IV века до н.э. до IV веку н.э. Сейчас находка доступна для осмотра посетителям музея.

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