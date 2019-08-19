В аннексированном Крыму в Херсонесе нашли древний храм

Археологи обнаружили помещение древнего храма во время раскопок в заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе. Об этом сообщает "Радио Свобода".\r\n"В ходе работ мы обнаружили одно из помещений, которое когда-то, скорее всего, принадлежало храму. К северу от храма была площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью - подсобные помещения сооружения", - пояснил руководитель экспедиции, заведующий отделом "Городище и некрополь" Станислав Рыжов.\r\nПо словам Рыжова, храм существовал с IV века до н.э. до IV веку н.э. Сейчас находка доступна для осмотра посетителям музея.\r\nТем временем, россияне нашли античное поселение, когда строили железную дорогу к Крымскому мосту.\r\nЗа раскопки в Крыму России "светят" новые санкции.