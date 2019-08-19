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19 августа 2019, понедельник, 10:00 968
Общество 2019-08-19T10:03:21+03:00
Українські Новини
В аннексированном Крыму в Херсонесе нашли древний храм

В аннексированном Крыму в Херсонесе нашли древний храм

Херсонес Таврический Фото: virtual-sevastopol.ru
Херсонес Таврический Фото: virtual-sevastopol.ru

Археологи обнаружили помещение древнего храма во время раскопок в заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В ходе работ мы обнаружили одно из помещений, которое когда-то, скорее всего, принадлежало храму. К северу от храма была площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью - подсобные помещения сооружения", - пояснил руководитель экспедиции, заведующий отделом "Городище и некрополь" Станислав Рыжов.

По словам Рыжова, храм существовал с IV века до н.э. до IV веку н.э. Сейчас находка доступна для осмотра посетителям музея.

Тем временем, россияне нашли античное поселение, когда строили железную дорогу к Крымскому мосту.

За раскопки в Крыму России "светят" новые санкции.

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