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19 августа 2019, понедельник, 09:01 205
Президент 2019-08-19T09:02:33+03:00
Українські Новини
У Зеленского не могут найти заявления об отставке "членов команды"

У Зеленского не могут найти заявления об отставке "членов команды"

В Офисе Президента Украины не могут найти заявления об отставке специалистов, пришедших вместе с Владимиром Зеленский и Андреем Богданом, о наличии которых после скандала с "отставкой" Богдана заявлял сам Президент. 

Об этом говорится в ответе ОПУ на информационный запрос Українських Новин.

"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - говорится в ответе ОПУ.

Ранее, после появления в интернете "заявления" об отставке главы ОПУ Богдана Зеленский публично заявил, что у него есть подобные заявления не только Богдана, а и всех "членов команды", совместно входивших в президентский офис.  

"Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил он.

При этом, в ОПУ с начала августа стали подолгу не находиться не только заявления членов "команды Зеленого", а и другие запрашиваемые документы. 

Так, Українським Новинам заявили, что не могут найти подготовленный в ОПУ и проаннотированный самим Зеленский законопроект о рынке земли, а также программу визита и состав делегации, которая сопровождала Зеленского в поездке в Турцию 7-8 августа 2019 года.

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