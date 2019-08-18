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18 августа 2019, воскресенье, 23:25 189
Происшествия 2019-08-18T23:29:20+03:00
Українські Новини
Появилось видео ДТП с такси на шоссе под Киевом, в котором погибла женщина

Появилось видео ДТП с такси на шоссе под Киевом, в котором погибла женщина

18 августа в Киеве на Гостомельском шоссе автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина, еще двое мужчин госпитализировали в больницу. Через некоторое время появилось видео момента аварии, сообщает "Информатор".

ДТП случилась в 16:29.

На видео видно, что перед въездом в Гостомель Renault словил обочину и вылетел на полосу встречного движения. Машина в заносе врезалась в столб и после этого улетела в кювет.

Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя и мужчину-пассажира. Пассажирка скончалась на месте. На вид погибшей около 25-27 лет.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Больше новостей о: Гостомель смертельное ДТП ДТП в Киевской области ДТП с такси Uklon

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